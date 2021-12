Braunauer Politik richtet Appell an Bevölkerung

Das Versammlungsrecht sei ein wichtiges Gut, aber: "Diese Rechte zu missbrauchen, um andere Menschen zu beleidigen und körperlich zu attackieren, widerspricht allem, wofür unsere Demokratie steht", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung aller Gemeinderatsparteien in Braunau. Ein Miteinander dürfe durch derartige Aktionen nicht zerstört werden, wird in einem gemeinsam veröffentlichten Schreiben appelliert.

Impf-Appell ohne FPÖ

Gemeinsam veröffentlichten Braunauer Politiker auch einen weiteren Appell – sich impfen zu lassen. "Stellen wir das Gemeinsame über das Trennende, vertrauen wir auf Wissenschaft und Forschung und helfen wir zusammen, denn um den Teufelskreis aus Lockdown- und Lockerungsphasen endlich zu durchbrechen, gibt es derzeit nur eine Lösung – die Impfung", heißt es in einer schriftlichen Erklärung.

Unterschrieben haben neben dem VP-Bürgermeister Hannes Waidbacher und seinen zwei Vize, Marco Baccili (VP) und Wolfgang Grabner-Sittenthaler (SP), auch die Fraktionsobleute Ramona Eberl (VP), Günter Mikula (SP) und Manfred Hackl (Grüne) – aber kein Vertreter der FPÖ in Braunau.

Impfen lassen kann man sich täglich in der Bezirkssporthalle in Braunau sowie nach Anmeldung in beinahe allen Arztpraxen sowie bei verschiedenen anderen Pop-up-Impfangeboten im Bezirk. Neu ist die Impfstraße in der Sepp-Öller-Halle in Mattighofen.

Alle Infos online unterooe-impft.at