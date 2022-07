Braunauer organisieren Hilfs-Lkw für die Ukraine

Engagierte Privatpersonen aus dem Bezirk Braunau haben eine Hilfslieferung für die Ukraine zusammengestellt, tatkräftige Unterstützung erhalten haben sie dabei von mehreren Unternehmen. "Die Situation in der Ukraine macht einen betroffen und ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, damit zumindest das humanitäre Leid gelindert werden kann", sagt Michael Ornig, Organisator der Hilfsaktion.

Auf der Suche nach Unterstützern begann er bei seinem Arbeitgeber, der Firma doppler, wo er prompt eine Zusage erhielt. "Bei der Durchführung der Lieferung durften wir unter anderem das Logistikzentrum kostenlos nutzen." Außerdem konnte Michael Ornig auf die Hilfe benachbarter Unternehmen zählen.

"Die Spedition Dicker hat uns beim Transport großzügig unterstützt. Außerdem erhielten wir von der Firma Sorger rund 500 Kilo Hartwurst, von der Firma Conaxess Trade eine kostenlose Lieferung mit Süßigkeiten und von den Firmen Metro und den Milchwerken Berchtesgadener Land jeweils Rabatte auf Lebensmittel und eine kostenlose Zustellung."

Verteilung vor Ort Bild: privat

Insgesamt wurde eine Lkw-Ladung voller Lebensmittel via Polen in die Ukraine geliefert und vor Ort durch lokale Kirchengemeinden verteilt. Auslöser für die Aktion war, als Michael Ornig von einem in den USA lebenden Freund kontaktiert wurde, der über seine aus der Ukraine stammende Frau zahlreiche Hilferufe aus dem Krisengebiet erhalten hatte. "Er fragte mich, ob ich ihn bei der Zusammenstellung eines Hilfstransportes von Österreich aus unterstützen könnte. Über seine Kontakte konnte er die Verteilung in der Ukraine organisieren, aber es fehlte an Kontakten in Europa zu potenziellen Lieferanten. So machte ich mich auf die Suche nach Unternehmen, die bereit waren, uns kostengünstig mit Lebensmitteln zu versorgen." Bei der kaufmännischen Abwicklung wurde der engagierte doppler-Mitarbeiter von der Freien Christengemeinde Braunau unterstützt.

Unterstützung willkommen

Noch für den Sommer ist eine weitere Hilfsaktion geplant. "Wir stehen bereits in Kontakt mit Unternehmen, um wieder einen Sattelzug voll Ware liefern zu können", sagt Ornig, der mit seinem Hilfsteam für jegliche Unterstützung dankbar ist.

"Wer über kostengünstigen Zugang zu Grundnahrungsmitteln wie Nudeln, Konserven, Mehl und Ähnliches verfügt oder Kontakt zu möglichen Sponsoren hat, melde sich bitte bei mir unter ukraine@fcg-braunau.at." Wer Geld spenden will, kann dies über das Konto der Freien Christengemeinde Braunau tun: AT87 3406 0000 0861 5882, Verwendungszweck "Ukraine".