Braunauer Motorradfahrer fuhren neben Polizei Zickzack - 13 Anzeigen

Kurz nach Mitternacht waren mehrere Polizeibeamte beim Landesfeuerwehrbewerb in Aspach/Wildenau (Bez. Braunau), um dort nach einer Körperverletzung zu ermitteln. Plötzlich fuhren zwei Motorräder in Zick-Zack Linien an der dortigen Menschenmenge vorbei, wobei ein Fahrverbot und Absperrungen missachtet wurden.

Der erste Motorradlenker, ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Braunau, missachtete das Anhaltesignal eines Polizisten und flüchtete vor einer etwaigen Kontrolle. Das Kennzeichen des Motorrades hatte er abmontiert. Um eine etwaige Flucht beim zweiten Motorradlenker, einem 21-Jährigen aus dem Bezirk Braunau, zu verhindern, stellte sich ein Polizist vor dessen vermutete Fahrstrecke - der 21-Jährige musste abbremsen und blieb stehen. Auch er hatte das Kennzeichen am Motorrad abmontiert. Er gab an, den ersten Motorradlenker nicht zu kennen. Doch die Beamten konnten nach einer kurzen Recherche in den sozialen Medien den 20-Jährigen identifizieren. Der 21-Jährige rief diesen daraufhin an, der Jugendliche kam deshalb zurück.

Beide Lenker sind nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung für die von ihnen gelenkten Motorräder. Zudem wurden bei beiden Motorrädern mehrere Mängel und Umbauten festgestellt. Insgesamt erwarten die beiden Motorradlenker 13 Anzeigen bei der BH Braunau.

