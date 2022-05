Nach drei Jahren coronabedingter Pause ist es von 13. bis 15. Mai nun wieder so weit: Die Frühjahrsmesse in Braunau lockt mit vielen Angeboten zu den Themen Lifestyle, Kulinarik, Freizeit, Wellness und Gesundheit, Garten und Autos. "Seit im März die Lockerungen für Veranstaltungen in Kraft getreten sind, ist endlich auch wieder mehr Optimismus seitens der Aussteller zu spüren", so Messeleiter Herwig Untner.