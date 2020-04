Braunauer Kultursommer auf 2021 verschoben

Der Braunauer Kultursommer kann heuer nicht in geplanter Version stattfinden. Wegen der verkürzten Vorbereitungs- und Probenzeit und der generellen Planungsunsicherheit hat die Leitung des "bauhoftheaters braunau" beschlossen, den Braunauer Kultursommer 2020 auf 2021 zu verschieben. Das betrifft in erster Linie die Theaterproduktion "Ein Sommernachtstraum" und die Kindertheaterproduktion "Tom Sawyers Abenteuer" sowie das Eröffnungskonzert am Platzl der Band Mo'Horizons. "Wir möchten nichts Halbgares kredenzen oder mit Gewalt etwas durchpressen. Die Qualität der Produktionen und das Drumherum müssen schon passen", sagt Obmann Robert Ortner. Die geplanten Musikevents im Juli sind aufgrund bestehender Verträge noch nicht abgesagt, aber mit großem Fragezeichen versehen.

Das "bauhoftheater" gibt die Hoffnung aber nicht auf und hat einen Plan B entwickelt, den "kleinen Kultursommer". Um spontan agieren zu können, je nach gesetzlichen Vorgaben und Risikoabwägung, sind Aktionen und kleinere Events im öffentlichen Raum, wie Straßentheater, Straßenmusik und Literatur, auf Basis freiwilliger Spenden geplant. "Wir beginnen sozusagen mit einem leeren Blatt Papier als Programm und hoffen, dass es sich im Laufe der Zeit noch etwas füllt. Und falls im Sommer sicherheitsbedingt noch keine Veranstaltungen stattfinden dürfen, sind wir für Herbst/Winter bestens gerüstet", sagt Ortner.

Besonders hart trifft das Veranstaltungsverbot vor allem kleinere, projektfinanzierte Vereine, wie das "bauhoftheater braunau". Keine Veranstaltungen bedeuten: keine Eintritte, keine Sponsoren, keine Subventionen, also kein Geld. Um die laufenden Kosten abzudecken und das Bestehen des Vereins sowie den kulturellen Beitrag, den der kleine Theaterverein für die Region erbracht hat, auch für die kommenden Jahre zu sichern, wird dieser eine unterstützende Mitgliedschaft und Spendenmöglichkeiten anbieten.

Spenden für das "bauhoftheater braunau" können auch an folgende Kontonummer überwiesen werden:

AT19 3406 0000 0831 7570