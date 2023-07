Braunauer Innenstadt wird wieder zum Mekka für den Innviertler Radsport

Am 26. und 27. August übernehmen die Topstars der heimischen Radszene das Kommando in Braunau.

Internationale Spitzenfahrer treten auch heuer wieder in Braunau kräftig in die Pedale. Bereits zum 24. Mal veranstaltet der ARBÖ Radclub die "Braunauer Radsporttage". Die OÖNachrichten sind als Medienpartner in diesem Jahr wieder mittendrin statt nur dabei.

Das eingespielte Team des ARBÖ Radclubs rund um den langjährigen Organisator Erwin Hörtl hat wieder ein abwechslungsreiches Rennprogramm auf die Beine gestellt, das Jung und Alt begeistern und zum Mitmachen animieren soll. Eröffnet werden die Radsporttage mit dem Kinder-Radrennen, das am Samstag, 26. August, um 16 Uhr beginnt. Der Start erfolgt am Stadtplatz. Der Wettkampf für die Kleinen, der erst vor zwei Jahren ins Leben gerufen wurde, hat für Organisator Hörtl einen hohen Stellenwert.

"Uns ist es wichtig, auch die Kinder für den Radsport zu begeistern", sagt Hörtl. Einerseits soll den Kindern unter echten Wettkampfbedingungen die Bewegung auf zwei Rädern schmackhaft gemacht werden. Andererseits wird es aber keine offizielle Wertung geben. "Wettkampf forciere man bewusst nicht", erklärt Hörtl.

Erwin Hörtl, langjähriger Organisator der Braunauer Radsporttage Bild: HCH-Fotopress

Jeder Teilnehmer des Kinderrennens erhält eine Medaille, dazu gibt es auch Gratiseis. Bereits im vergangenen Jahr nahmen knapp 50 Kinder Teil. In diesem Jahr rechnet der Veranstalter mit einer noch höheren Starteranzahl. Für ein symbolisches Startgeld ist man Teil der großen Sportveranstaltung, die am Samstag im Anschluss an das Kinderrennen mit dem Wettkampf der Hobbyfahrer fortgesetzt wird. Weiter geht es mit den österreichischen Cup-Rennen der Damen sowie den Elite-, U23- und Amateur-Fahrern.

Temporeiche Rennen

"Alles, was in Österreich Rang und Namen hat, wird bei uns zu Gast sein", sagt Hörtl, der ein traditionell temporeiches Rennen erwartet. "Durchschnittlich sind die Fahrer bei uns mit 46 Kilometer pro Stunde unterwegs. Wenn das Wetter mitspielt, stehen uns wieder enorm schnelle Rennen ins Haus." In den vergangenen Jahren war Petrus jedenfalls immer auf der Seite der Radsporttage.

Die Jagd nach den Trophäen setzen die Topstars der Radszene am Sonntag beim Straßenrennen fort, das um 11 Uhr am Schlossberg in Ranshofen gestartet wird. Auf einer Strecke von 130 Kilometer kämpfen die Fahrer um den Preis der Firma BORBET Austria.

Anmeldung für alle Rennen ist ab sofort möglich unter www.computerauswertung.at

