Braunauer Hausärzte starten eine Corona-Impf-Offensive

Aktuell ist nicht einmal jeder zweite Bewohner des Bezirkes Braunau geimpft - die Impfquote liegt bei 49,7 Prozent. Das ist die niedrigste Quote aller oberösterreichischen Bezirke. Mit einer Impf-Offensive wollen nun 25 Hausärztinnen bzw. Hausärzte aus dem Braunauer Bezirk dazu beitragen, die schwache Durchimpfungsrate zu erhöhen. Sie impfen ab sofort auch praxisfremde Personen, wie die Ärztekammer mitteilt.

"Das ist eine beeindruckende Zahl", sagt Bezirksärztevertreter Clemens Schwarz. Die Covid19-Schutzimpfung ist aber auch bei vielen anderen Hausärzten sowie bei zwei Fachärzten im Bezirk möglich. Das Angebot könne daher durchaus als "flächendeckend" bezeichnet werden, sagt Clemen Schwarz und ergänzt: "Am Angebot liegt es also nicht, dass sich Menschen nicht gegen Corona impfen lassen". Er stellt aber eine steigende Nachfrage nach der Impfung fest.

Impfmöglichkeit für praxisfremde Personen sind möglich in den Praxen folgender Ärztinnen bzw. Ärzte: Dr. Rainer Bellinghausen, Tarsdorf; Dr. Harald Besterreimer, Mauerkirchen; Dr. Helmut Binder, St. Pantaleon; Dr. Markus Etzler, Altheim; Dres. Fritsch & Fritsch, Pischelsdorf; Dr. Gernot Grabscheit, Friedburg; Dr. Rosemarie Kaltenhauser, Ranshofen; Dr. Markus Lauss, Mauerkirchen; Dr. Sigrid Lauss, Untertreubach; Dr. Veronika Leitner, Ostermiething; Dr. Michael Markler, Braunau.