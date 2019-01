Braunauer Frühjahrsmesse wird ausgebucht sein

BRAUNAU. Ausgebucht: Die Vorbereitungen für die Braunauer Frühjahrsmesse von 22. bis 24. März laufen auf Hochtouren, so Leiter Herwig Untner.

Immer mehr Besucher und Aussteller auch aus Bayern. Bild: Messe Braunau

Es erwarten Sien Themen wie Lifestyle, Kulinarik, Freizeit, Sport & Reisen, Wellness & Gesundheit, Garten und Autos. In vier Hallen sind rund 100 Aussteller vertreten, wie immer bei freiem Eintritt und kostenlosem Parken direkt am Messegelände. Ideen und Angebote rund um das neue Thema "Garten und Frühling" stehen im Fokus, ein Weber-Grillteam ist vor Ort und will mit Kostproben begeistern. Im Kulinarium warten am Freitag und Samstag jeweils bis 21 Uhr und am Sonntag bis 18 Uhr kulinarische Leckerbissen, vor allem regionaler, aber auch internationaler Herkunft. Dazu gibt es Unterhaltung – und Schaukochen unter der Moderation von Kabarettist Woife Berger unter anderem mit dem Spitzen-Restaurant Hoch2 aus Maria Schmolln.

Am Sonntag findet ein lustiger Frühschoppen mit Weißwurst und Brezen statt, dazu werde es auf der Bühne humorvoll. Als Draufgabe kommt Aktionskünstler Fred M., der unter anderem im Guinness-Buch der Rekorde zu finden ist und einen Teil seiner Bühnenshow präsentiert. Die in der jüngeren Vergangenheit steigenden Besucherzahlen in Verbindung mit einem guten Konsumklima haben viele neue und zufriedene Aussteller aus der Region beiderseits des Inns gebracht, so die Messe.

