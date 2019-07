Braunau und seine Rösser, Löwen und Bärte

"Seid ihr alle ausgeschlafen?" – ein hellwaches "Jaaa" signalisiert Bereitwilligkeit. "Und wissbegierig"? ... die etwas halbherzigere Antwort deutet auf einen mindestens so großen Wasser- wie Wissensdurst hin – an diesem sonnigen Vormittag. Mit ihrer lebendigen Art des Erzählens, wird ihnen Stadtführerin Hermine Oberhuemer den Mund mit Geschichten von Löwe, Ross und Bart wässrig machen. Sie zeigt heute den Moosdorfer Dritt- und Viertklässlern die Bezirkshauptstadt, bei der sich Kaiser und König lange nicht einig waren, wem sie denn gehören soll.

Hoch oben auf dem Dachgiebel entdecken die Kinder eine Spur der spannungsgeladenen Herrschaftszeiten: einen Bayerischen Löwen. Warum das Haus in der Palmstraße 1781 noch immer bayerisch war, erklärt die erfahrene Stadtführerin humorvoll und elementar. Spannender als den Löwen finden die Schüler das Eiserne Ross in der Linzer Straße. "In Braunau haben sich Soldaten um die Stadt aufgestellt, dass keiner rausgehen konnte und da mussten sie die eigenen Tiere schlachten, weil sie nichts zu essen hatten". Jakob hat im Unterricht gut aufgepasst, als Klassenlehrerin Alexandra Lohninger über den Erbfolgekrieg im 18. Jahrhundert erzählte. Auch die Mitschüler sind informiert und wissen genau, dass der Palmpark nicht so heißt, weil dort etwa Palmen wachsen. "Ich mag Schulklassen. Nach zehn Minuten zeigt sich, wie gut sie vorbereitet sind", sagt Oberhuemer. Trotz Kenntnis über den folgenschweren Ausgang, lauschen sie den Erzählungen über Johann Philipp Palm, den Nürnberger Buchhändler, der sich in der "Schmähschrift" nach Napoleons Geschmack zu weit aus dem Fenster gelehnt hatte.

Sogar auf Gotik kann die 79-jährige Braunauerin den Schülern Appetit machen, indem sie sie immer wieder als Art Zwischengang serviert. "Alles, was spitz zusammengeht", erklärt sie kurz und bündig den Baustil. Gut zu wissen, in der gotischen Stadt. Selbstverständlich waren die Kinder aus dem Süden des Bezirkes schon einmal in Braunau. Im Motorikpark, im Schwimmbad. Durch das letzte verbleibende Befestigungs-Tor sind sie allerdings noch nie gegangen – zumindest nicht bewusst. Oder kannten nicht die Bäder der Stadt, in denen jeder Bürger zweimal im Jahr baden musste: in der Fastenzeit und in der Adventzeit. "Zweimal im Jahr baden! Könnt ihr euch das vorstellen?" Ein langgezogenes "iiiiiiiii" im Chor, ein kleinlautes "ich schon" im Solo.

"Etwas Spitzes" – Gotik also

Die Tour führt weiter zum Rathaus mit dem früheren Stadthauptmann und seinem außergewöhnlich langen Bart darauf und Fischbrunnen, der auf keinen Fall Fisch-ER-Brunnen genannt werden darf, denn mit dem Fischen hat der rein gar nichts zu tun, hinein in die Stadtpfarrkirche St. Stephan. Warum sie Stephan und nicht "Hugo oder Hans" heißt und warum es auch in Kirchen Schiffe gibt, erzählt Hermine Oberhuemer. Wieder draußen entdeckt eine Schülerin wieder "etwas Spitzes". Gotik – check.