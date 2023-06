Braunau: Suche nach weiteren Opfern von Betrügerin

Eine 31-jährige rumänische Staatsbürgerin wurde am 5. Juni in Braunau festgenommen. Ihr werden etliche Betrugsdelikte vorgeworfen. Unter anderem soll sie angegeben haben, eine Operation zu benötigen, die in Österreich nicht bezahlt werde. Mehreren Männern soll sie damit etliche Tausend Euro herausgelockt haben.

Jetzt laufen weitere Ermittlungen. Denn es könnte noch mehr Opfer geben. Vermehrt angesprochen hat die 31-Jährige laut Polizei im Stadtgebiet von Braunau ältere, männliche Personen. Dabei half sie ihnen beim Tragen ihrer Einkäufe, beim Abwasch oder Putzen der Wohnungen. Nachdem sie so in Kontakt getreten war, tauchte die 31-Jährige immer wieder an den Adressen der Opfer auf und verleitete sie unter Angabe von falschen Gründen wie dringenden Operationen, Reisen, Schulsachen für Kinder, kein Geld zum Leben oder Essen dazu, ihr Geld zu geben.

Personen, die ebenfalls Opfer dieser Betrugsmasche geworden sind, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Braunau unter 059133/4200 zu melden.

