Braunau: "Nehmen Impfaktion besonders ernst"

Den letzten Platz bei der Durchimpfungsrate belegt nach wie vor der Bezirk Braunau. Lediglich 57 Prozent der Menschen sind gegen Corona geimpft. Schlusslicht beim Impfen, trauriger Spitzenreiter bei den Corona-Infizierten: Auch wenn die Zahlen sinken, die meisten Neuinfektionen gibt es nach wie vor im Bezirk Braunau.

Vereine zur Impfung eingeladen

Die Impfaktion des Landes wird im Bezirk Braunau daher "besonders ernst genommen", lässt Bürgermeistersprecher Josef Leimer (VP) aus Helpfau-Uttendorf wissen. Nicht nur in der Impfaktionswoche von 13. bis 19. Dezember wird in vielen Gemeinden des Bezirkes, sondern bis Jahresende und darüber hinaus zum Stich geladen. Die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen hätten in den vergangenen Wochen auch schon Vereine zu Impfterminen eingeladen. Die Terminvergabe haben die Gemeindemitarbeiter oder Mitglieder der Gesunden Gemeinde übernommen, so Leimer.

Immer noch werden viele Falschmeldungen verbreitet. Deshalb werden jetzt gemeinde- und parteiübergreifend verschiedene Impf- und Aufklärungsaktionen gestartet. So werden einige Gemeinden das Werben für die Impfungen mittels Postwürfen und in den sozialen Medien sowie auf den Gemeinde-Homepages verstärken. Die Hausärzte, die großteils jetzt schon impfen und zur Corona-Schutzimpfung aufrufen, werden ihre Kampagnen weiter verstärken. Neben den zwei fixen Impfstraßen in der Bezirkssporthalle in Braunau und in der Sepp-Öller-Halle in Mattighofen (beide täglich geöffnet), wird es zusätzlich Impftage in den Gemeinden geben.

In Aspach wird am Freitag, 17. Dezember, im ehemaligen Kneippkurhaus geimpft. Auch in Moosdorf sollen Impfungen angeboten werden – und zwar am Mittwoch, 15. Dezember. Die Gemeindeärztin in Ostermiething impft am Freitag, 17. Dezember, eine Aktion in der Gruppenpraxis Dr. Fritsch startet im Jänner nächsten Jahres. In Palting und Feldkirchen soll in den nächsten Tagen der Impfbus haltmachen. In Lochen impft die Gemeindeärztin am heutigen Samstag, 11. Dezember.

Mit Wirtschaft in Kontakt

Auch mit der Wirtschaftskammer sei man in engem Kontakt, so Bürgermeistersprecher Josef Leimer. Es habe Gespräche über mögliche Infoschreiben für Betriebe in verschiedenen Sprachen gegeben, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Impfung überzeugen sollen. In einigen Betrieben gibt es zudem Prämien, wenn sich die Mitarbeiter bis Mitte Jänner 2022 impfen lassen.

Impfung in der Weberzeile

Impfung ohne Anmeldung ist im Einkaufszentrum Weberzeile in Ried in Zusammenarbeit mit dem Verein Gesundes Ried bzw. dem Krankenhaus Ried auch weiterhin möglich, wie Center-Manager Christoph Vormair sagt. Von Montag bis Freitag wird zwischen 13 und 16 Uhr geimpft, am Samstag von 11 bis 14 Uhr. Auch die Teststraße (Antigen-Tests) wird weitergeführt: Montag bis Freitag 7 bis 19 Uhr, samstags von 8 bis 18 Uhr.

Alle Termine und mehr Details gibt es online unter ooe-impft.at und auf den Gemeindehomepages www.gesundesried.at