Den Kampf gegen seine schwere Krankheit hat Hausarzt Daniel Dailey am Sonntag verloren. Erst vor wenigen Monaten hatte der Mediziner die Hausarztpraxis in der Braunauer Neustadt von Vorgänger Hubert Wohlschlager übernommen, der, wie berichtet, nach Aspach wechselte. Die Erleichterung darüber, dass die Stelle in der Stadt nachbesetzt werden konnte, war groß, schließlich ist die Nachfolgesuche gerade bei Allgemeinmedizinern häufig eine sehr schwere.