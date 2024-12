Braunau: Mit Feuerwerkskörper Moped abgefackelt

Der anstehende Jahreswechsel wird traditionell bereits Tage im Voraus mit dem einen oder anderen Feuerwerkskörper abgefeiert. In Braunau ist das allerdings gehörig schiefgegangen.

Samstag gegen 21.30 Uhr ging in der Stadt im Innviertel plötzlich das abgestellte Moped eines 58-Jährigen in Flammen auf. Als die alarmierte Polizei eintraf, stand das Zweirad schon in Vollbrand, wie die Polizei Oberösterreich berichtet. Die Beamten hätten das Feuer mithilfe eines Handfeuerlöschers aus ihrem Dienstwagen aber erfolgreich bekämpft.

Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Als Auslöser vermutet die Polizei einen Feuerwerkskörper.

