Braunau: Marco Baccili legt sein Amt zurück - Fred Hermann wird Vizebürgermeister

Die ÖVP Braunau hat seit ein paar Wochen nicht nur einen neuen Fraktionsobmann, sondern demnächst auch einen neuen Vizebürgermeister im Amt: Fred Hermann. Der bisherige VP-Vizebürgermeister Marco Baccili legt sein Amt aus beruflichen Gründen zurück.

Vom Jungunternehmer übernehmen wird der Grafiker und Inhaber einer Werbeagentur in Braunau, Fred Hermann, der auch Kulturausschussobmann der Stadt ist. Er will sich unabhängig von politischen Ideologien „voll und ganz“ für Braunau einsetzen, lässt er wissen. „Ich bin kein Politjunkie – mir geht es einzig und allein um unsere Stadt.“ Seine bewährte Formel sei „kommunizieren, respektieren, diskutieren, akzeptieren und agieren“.

Neues Duo der VP-Spitze

Kurz vor dem Jahreswechsel gab es auch an der Spitze der Partei einen Wechsel: Wie in den OÖNachrichten berichtet, übernahm der Lehrer Matthias Kritzinger die Funktion des Fraktionsobmanns von Ramona Eberl, die sich ebenfalls aus beruflichen Gründen aus dem Amt verabschiedete. „Es bringt nichts, ständig zu betonen, wie schwierig alles ist. Ich will mit Zuversicht nach vorne blicken und mit dem Team unseres Bürgermeisters an der Zukunft Braunaus arbeiten“, sagt Kritzinger. Ihm zur Seite steht Doris Haubentrath als Stellvertreterin, sie ist derzeit in Ausbildung zur diplomierten Krankenschwester. Alle drei Politiker haben eines gemeinsam: Sie kennen die Kommunalpolitik gut, sitzen sie doch seit Jahren schon im Gemeinderat. Kritzinger ist zudem Obmann des Bildungsausschusses, Haubentrath erfahrene Stadträtin.

Baccili und Eberl bleiben trotz ihres Rückzuges aus den Ämtern und Funktionen als Kommunalpolitiker erhalten: Sie wirken weiterhin im Gemeinderat Braunau mit. Bürgermeister Hannes Waidbacher ist zuversichtlich, dass die Neuausrichtung frische Impulse für ein lebenswertes Braunau bringt. „Ich freue mich sehr, dass Fred Hermann und Matthias Kritzinger mit ihren zukünftigen Funktionen Verantwortung für Braunau übernehmen werden. Beide bringen viel Erfahrung und Kompetenz ein und werden mich bei meiner Arbeit bestmöglich unterstützen“, sagt Bürgermeister Waidbacher.

