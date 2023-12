Braunau: Linzerin (29) kracht mit Auto in Gegenverkehr - 4 Verletzte

Es war Samstag gegen 11.30 Uhr, als die 29-Jährige gemeinsam mit zwei Männern aus Linz, auf der B148, der Altheimer Bundesstraße, von Obernberg am Inn Richtung Braunau fuhr. Aus noch nicht geklärter Ursache kam die Linzerin mit dem Auto in das aufgeweichte Erdreich neben der Straße. Anschließend geriet sie auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in das Auto eines 73-Jährigen aus dem Bezirk Braunau.

Der 36-jährige Beifahrer der Linzerin wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Er war jedoch im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden, ehe er vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden konnte.

Der zweite Mitfahrer - ein 37-jähriger Linzer - sowie der 73-Jährige und die 29-Jährige konnten selbst aus den Unfallautos steigen. Sie wurden von der Rettung erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht.

An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.

