Braunau: Leiche in Auto gefunden

Gegen 1.20 Uhr ging bei der Polizei ein Anruf ein. Zeugen berichteten, dass sich in einem Auto ein lebloser Mann befinden würde. Neben der Polizei traf auch die Feuerwehr ein, die die versperrte Autotür öffnete. Tatsächlich war der Mann, ein 49-jähriger Rumäne, nicht mehr am Leben. "Der Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen", teilte die Polizei am Donnerstag mit. Eine Obduktion soll die Todesursache klären.