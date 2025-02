Braunau-Laab: Schluss mit den Autofahrten bis vor die Schultür

Morgens um 7.30 Uhr in Braunau-Laab: Hunderte Schülerinnen und Schüler sind unterwegs ins Gymnasium oder in die Volksschule. Sie kommen mit dem Bus, zu Fuß, mit Fahrrad oder Roller – und ganz oft mit dem „Elterntaxi“. Dieses fährt in den meisten Fällen bis vor die Schultüren – sowohl am Trentinerplatz vors Gym als auch in die Höfterstraße vor die Volksschule Laab. Ein Bild, das sich seit Jahren morgens und mittags beobachten lässt, Stau ist daher vorprogrammiert.