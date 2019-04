"Braunau ist in Sachen Integration eine Vorzeigestadt"

BRAUNAU. Landesrat Rudi Anschober ist vom Engagement in Braunau begeistert.

Daniela Auer, Sachbearbeiterin für Integration und Zusammenleben mit Grünen-Stadträtin Lizeth Außerhuber-Camposeco Bild: Streif (3), Land OÖ

"Die ehrenamtliche Szene hier in der Stadt Braunau ist wohl einzigartig", sagte Integrationslandesrat Rudi Anschober bei einem Besuch vergangene Woche in Braunau. Nach einem Gespräch mit Bürgermeister Johannes Waidbacher, Vertretern der Stadt sowie AMS und Wirtschaftskammer besuchte Anschober das neue Begegnungszentrum im "alten Poly". Derzeit wird mit Hochdruck an der Renovierung der rund 300 Quadratmeter großen Fläche gearbeitet. Wände werden gestrichen, Böden verlegt, viele fleißige Hände helfen mit, damit das Begegnungszentrum bald eröffnet werden kann. Die Räume sollen ein Treffpunkt für alle Braunauer, auch für Vereine sein.

Anschober: "Vorzeigestadt"

"Mein Eindruck ist fantastisch. Braunau ist in Sachen Integration eine absolute Vorzeigestadt in Oberösterreich und darüber hinaus. Man sieht, dass Integration dann gut funktioniert, wenn die Gemeinde und Politik mit im Boot sind und es eine starke Zivilgesellschaft gibt", sagte Anschober bei seinem Besuch. Er werde sich dafür einsetzen, dass es vom Land Oberösterreich finanzielle Unterstützung für dieses Projekt gebe.

Name wird noch gesucht

Ein Termin für die Eröffnung des Begegnungszentrums stehe noch nicht fest, sagte Bürgermeister Johannes Waidbacher. Allzu lange wird es aber wohl nicht mehr dauern. Ein Name für das neue Begegnungszentrum wird derzeit noch gesucht.

