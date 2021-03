Braunau: Hohe Infizierten-, aber auch Testanzahl

Der Bezirk Braunau war mit den meisten Corona-Infizierten pro 100.000 Einwohner in den vergangenen Tagen trauriger Spitzenreiter in ganz Oberösterreich.

Eine Fallhäufung mit 41 Infizierten gibt es aktuell in einem Unternehmen im Bezirk, weitere Cluster seien nicht bekannt, heißt es auf Anfrage aus dem Krisenstab. Die hohe Infektionsrate sei unter anderem auf die vielen Antigenschnelltests zurückzuführen – in den großen Industriebetrieben mit tausend Mitarbeitern, den vielen Teststraßen und auch im Zuge des Pendlerverkehrs über der Grenze, sagte Braunaus Bezirkshauptmann Gerald Kronberger vergangene Woche auf OÖN-Anfrage. Laut Krisenstab werden alleine in der Bezirkssporthalle Braunau täglich bis zu 1100 Tests durchgeführt, etwa 1600 Tests sind es insgesamt im Bezirk pro Tag. Damit liegt man oberösterreichweit im Spitzenfeld auf Platz drei. Es wird eine Positiv-Rate von 0,48 Prozent vermeldet. Zum Vergleich: landesweit liegt die Quote aktuell bei 0,27 Prozent.



Wegen einer Fallhäufung musste Mitte Februar der Gemeindekindergarten Haigermoos für zwei Tage geschlossen werden, die Schulen des Bezirks waren bisher von einer Schließung noch nicht betroffen.



Die Hospitalisierungen seien leicht steigend, heißt es aus dem Krankenhaus Braunau St. Josef. Dienstagfrüh mussten fünf Corona-Patienten auf der Normalstation behandelt werden. Erfreulich ist, dass es trotz des hohen Inzidenzwertes keine Intensivpatienten gibt.