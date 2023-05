Braunau: Hallenbadsaison erneut verlängert

Eigentlich hätte die Hallenbadsaison am 30. April beendet und die Freibadsaison in Braunau am 1. Mai eröffnet werden sollen, doch das Wetter spielt einfach nicht mit. Daher wird die Hallenbadsaison erneut verlängert - und zwar bis Sonntag, 21. Mai. Am Montag, 22. Mai eröffnet das Freibad - eines der größten und beliebtesten in der Region. Die Freibad-Saisonkarten für den Sommer 2023 gelten seit 1. Mai für das Hallenbad. Dieses ist täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet.

