Braunau: Betrunkener würgte Besucherin seiner Ex-Freundin

Dem Vorfall vom Sonntag war ein Betretungs- und Annäherungsverbot an seine frühere Lebensgefährtin (47) vorausgegangen. Zum wiederholten Mal hatte sich der Mann dem widersetzt und sich mit einem Zweitschlüssel Zutritt zur Wohnung verschafft. In der Küche soll er dann zu Mittag die 54-Jährige angegriffen haben, so die Polizei. Das Opfer flüchtete zu einem Nachbarn, der dann offenbar von dem Mann mit einem Fleischermesser bedroht wurde. Als der Angreifer mitbekam, dass bereits die Polizei gerufen worden war, verschanzte sich der 32-Jährige auf dem Dachboden. Beamte entdeckten ihn hinter Kartons und nahmen ihn fest.

Ein Alkovortest ergab 2,5 Promille, der 32-Jährige wurde nach der ärztlichen Untersuchung und Ausnüchterung am Montag in die Justizanstalt Ried gebracht.

