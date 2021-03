Braunau: Auch bei Tests im Spitzenfeld

Knapp 62.000 Antigen-Schnelltests wurden seit 25. Jänner an den Teststandorten im Bezirk Braunau kostenlos gemacht. Alleine in der Bezirkssporthalle werden täglich bis zu 900 Tests durchgeführt. Der Bezirk Braunau ist damit oberösterreichweit im Spitzenfeld. Nur in dem viel größeren Bezirk Linz-Land und der Hauptstadt wird mehr getestet. Natürlich ist die Lage an der Grenze ein Motor, Pendler müssen sich, wie berichtet, wöchentlich testen lassen.