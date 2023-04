Braunau: Arbeiter kollidierten mit Hubwägen

Zwei Arbeiter waren am Samstag gegen 10.45 Uhr in einer Firma in Neukirchen an der Enknach, Bezirk Braunau, damit beschäftigt, auf Hochhubwägen - die mit dem Rücken zur Fahrtrichtung gelenkt werden - Boxen und Waren zu transportieren, als es zur Kollision kam: Die beiden waren hintereinander unterwegs, als der 27-jährige Arbeiter aus Amstetten mit seinem Hubwagen an einer Bodenunebenheit hängen blieb und nicht weiterfahren konnte.

Sein 25-jähriger Kollege aus dem Bezirk Braunau übersah dies und kollidierte mit dem Vordermann. Der 25-Jährige wurde unbestimmten Grades am Fuß verletzt und musste ins Krankenhaus Braunau gebracht werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper