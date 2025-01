Braunau: 3000 Besucher zu HTL-Ball erwartet

3000 Besucher werden auch zum diesjährigen Ball der HTL Braunau unter dem Motto "Avatar – Aufbruch zur Matura" erwartet, der in der Schule am Freitag, 17. Jänner, ab 19 Uhr stattfindet. Für fünf Etagen angekündigt sind 13 Barbereiche und viel Musik. Während in der "Vinosphäre", dem "Nica-Café", dem Restaurant, der Absolventenbar und der Aulabar eine gemütlichere Atmosphäre herrsche, lüden andere Bereiche wie eine Rockbar, die Alkimistenbar, die Bierbaracke, die Bluesbar, die CuBar und Mottobars dazu ein, ausgelassen zu feiern, so die HTL.

Seit mehreren Monaten werde vorbereitet. "Ohne den Einsatz der Schüler wäre es nicht möglich, eine Veranstaltung dieser Größenordnung zu stemmen", sagt Rudolf Gann, einer der betreuenden Lehrkräfte. "Innerhalb weniger Tage wird das gesamte Schulgebäude in eine Festlocation verwandelt und anschließend wieder in den Schulbetrieb überführt – eine beachtliche Leistung aller Beteiligten."

"Das Projekt bietet unseren Schülern eine ideale Möglichkeit, organisatorische und soziale Kompetenzen zu entwickeln, die im regulären Unterricht oft nur schwer vermittelbar sind", so HTL-Direktorin Gerda Schneeberger. Infos auf ball.htl-braunau.at.

