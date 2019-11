Brauerei mit EM-Silber

Erfolge aus Innviertler Sicht: Neben der Altheimer Brauerei Raschhofer, die beim "European Beer Star" in Bayern mit ihrem Zwickl in der entsprechenden Kategorie den "EM-Titel" errungen hat, glänzt die Schärdinger Brauerei Baumgartner mit zwei "Vizeeuropameistertiteln" – für das Baumgartner Export und das zu Baumgartner gehörige Kapsreiter Landbier hell.

"Dass wir auch heuer wieder mit zwei European Beer Stars ausgezeichnet wurden, ist eine große Ehre für unser Handwerk und natürlich für das gesamte Team", so Braumeister Michael Moritz. Geschäftsführer Gerhard Altendorfer: "Was uns zudem äußerst stolz macht, ist der Silver Award für das Kapsreiter Landbier hell, ein halbes Jahr nach der Wiedereinführung der Marke."

Das Baumgartner Export wurde mit der Silbermedaille in der Kategorie "German-Style Festbier" bedacht, das Kapsreiter Landbier in der Kategorie "European-Style Export". 2483 Biere waren insgesamt eingereicht worden. Eine 145-köpfige Jury, bestehend aus Braumeistern, Biersommeliers und ausgewiesenen Bierkennern aus 28 Ländern, hat in einer zweitägigen Blindverkostung die Gold-, Silber- und Bronzemedaillen in 67 Bierstilen ermittelt.

