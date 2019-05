Brauerei Baumgartner lässt den "Kapsreiter-Bierbullen" auferstehen

Das "Kapsreiter Landbier" bringt ausgerechnet der frühere Konkurrent Baumgartner auf den Markt: In Schärding buchstäblich Tür an Tür situiert, buhlten die beiden Brauereien jahrzehntelang um die Gunst der Bierfreunde. Kapsreiter hatte dabei die Fühler freilich viel weiter ausgestreckt und sich bis nach Wien, nach Niederösterreich und in das Tiroler Unterland einen Namen gemacht. Diese und noch mehr Marktanteile will sich Baumgartner-Geschäftsführer Gerhard Altendorfer nun holen, dessen Unternehmen sich bisher auf Oberösterreich beschränkt hat.

Er ist überzeugt, dass das gelingt, denn: "Die Marke Kapsreiter lebt noch immer." Das hätten unter anderem Recherchen in Social-Media-Kanälen gezeigt, wo sich noch immer treue Kapsreiter-Fans tummeln.

Originalrezeptur

Ihnen will Baumgartner-Braumeister Michael Moritz mit dem Landbier exakt denselben Genuss bieten, auf den sie jahrelang verzichten mussten. Dafür verwertet man nicht nur die Originalrezeptur, die Baumgartner schon 2012 erworben hat. Sogar das Wasser kommt aus derselben Quelle wie einst: Im Vorjahr wurde der originale Kapsreiter-Brunnen im Grüntal revitalisiert und eine Leitung zum Brauereigelände gelegt. Gebraut wird natürlich nach dem Reinheitsgebot und nur mit Zutaten aus der Region, etwa Winterbraugersten von Bauern aus dem näheren Umland.

Keine Sorge, dass das neue alte Landbier den eigenen 18 Biersorten die Abnehmer streitig macht? Dafür seien die Unterschiede zu markant, ist Michael Moritz sicher. Während die Baumgartner-Sorten als "schlanke" Biere mit herber Note bekannt sind, kommt das Kapsreiter Landbier vollmundig, mit weniger Bitterkeit in sattem Goldgelb daher. Auch Geschäftsführer Altendorfer sieht das Landbier als sinnvolle Ergänzung einer Produktvielfalt, wie der Kunde sie heute wünscht. "Der Bulle ist gesattelt, jetzt muss er nur noch reiten", so Altendorfer in Anspielung auf das altbekannte Kapsreiter-Logo mit dem Stierreiter vor sonnig gelbem Hintergrund.

Das traditionelle Markenzeichen wurde auf den neuen schlanken Flaschen bewusst beibehalten. Damit sollen die alten Kapsreiter-Fans das Landbier noch schneller in den Marktregalen entdecken; und bei allen Wirten, die es – je nach Gusto – wieder in ihr Sortiment aufnehmen.

