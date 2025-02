Brauerei Baumgartner errichtet neuen Campingplatz in Schärding

Aufmerksamen Spaziergängern auf der Schärdinger Innlände wird in den vergangenen Wochen die Baustelle bei der Schiffsanlegestelle bereits aufgefallen sein. Nun gab die Brauerei Baumgartner als Grundstückseigentümer bekannt, was es damit auf sich hat: Voraussichtlich Mitte April werden unter dem Namen "Baumgartner Camping am Inn" 37 Stellplätze für Campingurlauber auf einer 6700 Quadratmeter großen Fläche zur Verfügung gestellt.

Der neu geschaffene Campingplatz stellt laut Gerhard Altendorfer, Geschäftsführer der Brauerei und des "Camping am Inn", eine wichtige Erweiterung des touristischen Angebots der Stadt Schärding dar. Man freue sich, das Grundstück am Inn mit vielen Besuchern zukünftig teilen zu können. "Wir haben vier Stellplatz-Kategorien in unterschiedlichen Größen und können so individuell auf die Wünsche und Fahrzeuge der Gäste eingehen", sagt Altendorfer.

Zusätzliche Gastronomie

Die Räumlichkeiten am Gelände werden aus hochwertig ausgestatteten Containern bestehen. Mit diesen erfülle man auch die Auflagen in Sachen Hochwasserschutz, so Altendorfer. "Wir setzen bei unserem Campingplatz auf die Premium-Modelle der Containerhersteller und wollen mit viel Liebe zum Detail eine wohlige Atmosphäre schaffen."

Zu dieser Atmosphäre soll auch eine zusätzliche Gastronomiestätte ihren Teil beitragen. Die Gaststätte wird nicht nur Camper, sondern auch Tagesgäste willkommen heißen. Nähere Informationen zu den Öffnungszeiten des Campingplatzes und der Gastronomie kündigt die Brauerei Baumgartner für die nächsten Wochen an. "Die Gäste können sich auf einen idyllischen Aufenthalt freuen", sagt Geschäftsführer Altendorfer.

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer

