Brasilianer sollen im Frühjahr für Schalchen zaubern

In den vergangenen Jahren hat der SV HAI Schalchen in der Landesliga West meist vorne mitgemischt. In der aktuellen Saison läuft es (noch) nicht rund. Auch deshalb haben Obmann Rob Van Gils und seine Funktionärskollegen entschieden, Verstärkung zu holen. Im Frühjahr werden die beiden Brasilianer Matheus Isaias Carvalho Chagas de Oliveira und Cauã Santos Silva mit dem SV Schalchen um Punkte kämpfen.