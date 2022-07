Brandgefahr steigt: Strohballen auf Anhänger fingen Feuer

Durch die Hitze und die Trockenheit steigt auch die Brandgefahr in Wäldern und auf Feldern. Das bestätigte sich gestern Abend in Mettmach, wo die drei örtlichen Feuerwehren zu einem Brand auf einem Getreidefeld gerufen wurden. Ein Anhänger, beladen mit Strohballen, hatte zu brennen begonnen. Die Feuerwehren mussten erst eine rund 800 Meter lange Löschleitung legen, um zum brennenden Anhänger zu kommen. Aufgrund starker Rauchentwicklung war auch der Atemschutztrupp im Einsatz - und bei den hohen Temperaturen zusätzlich gefordert. "Der Bauer hat zum Glück noch den Hänger vom Traktor abkoppeln können und somit weiteren Schaden verhindert", so die Feuerwehr.