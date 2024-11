Brand in Wohnhaus: 7 Feuerwehren in Mattighofen im Einsatz

Sieben Feuerwehren rückten am Montagnachmittag unter dem Einsatzstichwort "Brand Gebäude mehrstöckig" in die Unterlochnerstraße in Mattighofen (Bezirk Braunau am Inn) aus. Gegen 13:55 Uhr war im obersten Stockwerk des Wohnhauses Feuer ausgebrochen. Auf Bildern war zu sehen, wie dichter Rauch aus dem Dachbereich drang.

Alarmstufe Zwei

Als die Feuerwehren eintrafen, hatten die Flammen bereits auf Balkon und Dachstuhl übergegriffen. Alarmstufe Zwei wurde ausgerufen. Den Feuerwehren Mattighofen, Munderfing, Pfaffstätt, Schalchen, Stallhofen, Furth-Unterlochen und Aspach gelang es schließlich, das Feuer unter Kontrolle bringen. Der Einsatz dauerte um 17:45 Uhr noch an.

Bildergalerie: Sieben Feuerwehren löschten Brand in Mattighofen Brand Mattighofen (Foto: Manfred Fesl) Bild 1/15 Galerie ansehen

Verletzt wurde ersten Informationen zufolge niemand. Ermittler sollen nun die Brandursache klären. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte vorerst nicht beziffert werden.

