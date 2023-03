Brand in Rieder Industrieunternehmen

Am Montag kurz vor Mittag wurde alarmiert, dichter Rauch hatte sich in einer Halle des international erfolgreichen Schüttgutanlagenherstellers Knoblinger ausgebreitet. Die Feuerwehr rückte mit zwei Atemschutztrupps vor und hatte den Brand, der bei einer Absauganlage ausgebrochen war, rasch unter Kontrolle und abgelöscht. „Das Gebäude war durch das Unternehmen selbst rasch und vorbildlich geräumt worden. Der Rauch hat sich allerdings auf mehrere Hallen ausgebreitet. Wir arbeiten mit mehreren Hochleistungslüftern“, so Florian Schmidbauer, der erst am Samstag zum neuen Kommandanten der Rieder Feuerwehr gewählt wurde und nun seine erste Bewährungsprobe erfolgreich hinter sich gebracht hat. Die Brandursache ist noch unklar. Augenscheinlich verletzt wurde niemand, so Rieds Bürgermeister Bernhard Zwielehner, der sich auch vor Ort begab.

Bild: sedi

Bild: sedi

Autor Dieter Seitl Lokalredakteur Innviertel Dieter Seitl