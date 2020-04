Brand in der Rieder Innenstadt: Bewohner konnte sich ins Freie retten

Zu einem Brand in der Kirchengasse in Ried wurde die Freiwillige Feuerwehr Ried am Montagabend gerufen. Die Alarmierung erfolgte um 19.08 Uhr. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang bereits dichter, schwarzer Rauch aus einem Fenster im zweiten Stock. Der Bewohner der Wohnung konnte sich glücklicherweise selbstständig ins Freie retten.

Die Einsatzkräfte begannen sofort mit der Brandbekämpfung. Zwei Trupps konnten den Brandherd in der Küche rasch ausfindig machen und ablöschen, heißt es von der FF Ried. Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet, die Brandermittler der Polizei haben laut FF Ried die Ermittlungen aufgenommen.

