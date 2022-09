Brand in der Brauerei Baumgartner in Schärding: Rasche Entwarnung

Die Freiwillige Feuerwehr Schärding wurde heute um 11.35 Uhr zu einem Einsatz in der Schärdinger Brauerei alarmiert. Ein Video, das sich derzeit in den sozialen Netzwerken in Windeseile verbreitet, zeigt Rauchschwaden, die aus den Fenstern der Brauerei steigen.

Laut ersten OÖN-Informationen dürfte es aber weitaus nicht so dramatisch gewesen sein, wie die Bilder vermuten lassen. Der Feuerwehreinsatz der FF Schärding war bereits nach weniger als einer Stunde wieder beendet. Weitere Informationen folgen.