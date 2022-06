Brand im Museum: "Da geht einem viel durch den Kopf"

Es waren bange Momente, die Kulturamtsleiterin Sieglinde Frohmann vor zwei Wochen erlebt hat: "Brandalarm im Volkskundehaus" – so hatte die Meldung gelautet. Sirenengeheul hatte viele Rieder in Aufregung versetzt. Im Keller des Museums, in dem unzählige und vor allem unschätzbare Werte gelagert sind, war Feueralarm ausgelöst worden.