"All you need is love": Die Botschaften, die zurzeit auf grellpinken Straßenbannern in Braunau und Simbach zu lesen sind, sollen inspirieren, aufs Wesentliche besinnen lassen sowie das Publikum auf den geplanten Kultursommer 2021 einstimmen, so das Bauhoftheater Braunau, das in schwierigen Zeiten an einem Kultursommer mit dem zentralen Thema Liebe tüftelt.