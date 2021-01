BORG Ried lädt zum "Digital-Tag" ein

Das BORG Ried "öffnet" am Freitag, 22. Jänner, von 13.30 bis 16.30 Uhr seine Türen für einen Informationsnachmittag, diesmal in digitaler Form. Interessierte können sich, ausgehend von der Homepage der Schule, an Live-Chats und Videokonferenzen beteiligen.

Die Professor/innen werden über das Bildungsangebot der Schule informieren, auch Schüler/innen beantworten Fragen. Ebenfalls möglich ist ein digitaler Blick in das Gebäude der Schule. Eingeladen sind vor allem jene, die sich für die Bildungsmöglichkeiten am BORG Ried interessieren.

Die drei Ausbildungsschwerpunkte – Instrumentalmusik, bildende Kunst und Naturwissenschaften werden an diesem Nachmittag vorgestellt. Besucher des digitalen Tages können sich über die fundierte Sprachausbildung in den Fächern Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Latein oder die Wahl der Musikinstrumente informieren. Die genauen Anmeldemodalitäten finden Sie auf der Homepage des BORG Ried unter www.borgried.at

Auch die Fortschritte in der fast abgeschlossenen Gebäudesanierung können auf der Homepage digital begutachtet werden. Der vollkommen neu gestaltete Chemiesaal mit der interaktiven Tafel, der modern ausgestattete Informatikraum und die neuen Instrumentalräume garantieren einen "zukunftsweisenden" Unterricht.

Der Wintergarten, die großen hellen, ebenfalls modern ausgestatteten Klassenzimmer und das neue Buffet bieten angenehme Arbeits- und Aufenthaltsräume. Die Allgemeinbildung, die das BORG Ried anbietet, steht auch bei der Wirtschaft hoch im Kurs. Diese wirbt um Schüler/innen aus den Gymnasien.

Die neue Ausbildungsschiene der "Dualen Akademie" ermöglicht weitere Berufsperspektiven. Die Absolventen/innen sind vor allem in sozialen, pädagogischen, medizinischen, juristischen Berufen sowie in Bereichen der Verwaltung sehr begehrt.