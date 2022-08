Boogie und Blues der Extraklasse

Zum achten Mal lädt der Irghof am Freitag, 26. August, ab 19.30 Uhr (Einlass ist bereits ab 17.30 Uhr) zu "Boogie in the Fields" in den romantischen Vierseithof. Die Kombination aus Musik von internationalem Format, gesellschaftlichem Zusammentreffen und Kulinarik begeistert längst das Publikum weit über die Region hinaus. Die Einnahmen des Festivals kommen dem Sozialprojekt "Fokus Kindergarten" des Rotary Clubs Braunau zugute.

Mit der Mojo Blues Band kommt Österreichs Aushängeschild Nummer eins in Sachen Blues und R&B auf den Irghof. Die Band um Erik Trauner hat sich in den vergangenen 45 Jahren weltweit höchste Anerkennung in der Szene erspielt. So ist beispielsweise der begeisterte Ausruf des altehrwürdigen Tail Dragger – einer der größten Legenden des Chicagoblues – überliefert: "They’re the blackest white boys I’ve ever seen!" Nach 45 Jahren "on the road" sind Erik Trauner und seine Mitstreiter noch immer nicht müde, ihre Liebe zum Blues zu zelebrieren.

Martin Schmitt: Der deutsche Kabarettist und Tastenvirtuose ist mittlerweile Dauergast im deutschen TV und auf den Kulturseiten großer Zeitungen. Gleichzeitig hat es Martin Schmitt mit seiner begeisternden Mischung aus pointiertem Wortwitz und mitreißender Musik geschafft, in Deutschland auch große Hallen zu füllen.

Hot Boogie Club: Was wäre "Boogie in the Fields" ohne den Hot Boogie Club. Das Trio rund um Helmut Feitzlmayr, den musikalischen Kurator des Festivals, wird auch heuer wieder für die bewährte musikalische Einstimmung sorgen. Freuen Sie sich also auf eine mitreißende Kombination aus Musik, Flair und Kulinarik. Für das leibliche Wohl sorgt das Team des "Wirt z’Leithen" aus Weng.

Karten (Vorverkauf 33 Euro, Abendkasse 39 Euro; Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre frei) für das Benefiz-Festival "Boogie in the Fields" am 26. August gibt es bei sämtlichen oeticket-Verkaufsstellen, den oberösterreichischen Raiffeisenbanken und dem Rotary Club Braunau. Veranstalter ist die Landesmusikschule Obernberg – Kunst am Inn.