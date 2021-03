"Boarding Card" für den Eintritt zum Krankenhaus

Der Zugang zu den Krankenhäusern läuft seit Beginn der Corona-Pandemie über Schleusen, und das wird sich in absehbarer Zeit nicht ändern, so das Krankenhaus Ried, wo man beim Zutritt parallel zum bestehenden System nun auch auf Digitalisierung setzt: Tickets, die man online löst, sollen Wartezeit ersparen und den Kontakten Sicherheit bringen.

Was Flugreisende vom Einchecken am Airport kennen, gelte in Zeiten von Corona nun auch beim Eingang ins Krankenhaus: Mit einem Ticket, das man sich zuvor online besorgt hat, gehe es schneller. Er sei überzeugt vom Erfolg der neuen Zugangsregelung, so Geschäftsführer Johann Minihuber: "Wir setzen bei der Einlasskontrolle an den Sicherheitsschleusen auf digitale Unterstützung und kontaktfreies Fiebermessen. Die Handhabung des Zugangstickets ist einfach und schnell, und es kann auch via Smartphone gelöst werden."

Der Weg zum Ticket

Patienten erhalten am Tag vor ihrem stationären oder ambulanten Termin im Krankenhaus eine SMS mit der Terminerinnerung und den Daten für das Lösen eines Zugangstickets. Wer einen Patienten im Krankenhaus besuchen möchte, kann sich unter bhs-ried.at über die Besuchsregelungen informieren und wird auf eine Homepage weitergeleitet, wo einige Fragen zu beantworten sind – dieselben, die ansonsten auf Papier vor der Schleuse beantwortet werden müssen. Zusätzlich wird ein mehrstelliger Zahlen-PIN abgefragt, über den der jeweilige Patient verfügt. Nach Beantworten der Fragen zur Gesundheit wird ein Online-Gesundheitsticket mit einem QR-Code übermittelt, aufs Handy oder zum Ausdrucken.

Die automatisierte Schleuse misst zuerst kontaktfrei die Körpertemperatur, dann wird der QR-Code gescannt. Wenn alles okay ist, öffnet sich die Schleusentür. Patienten und Besucher erhalten so auf zwei "schnellen Spuren" rasch Zugang zum Krankenhaus, eine Schleuse für den bisherigen analogen Check bleibt bestehen.

Der raschere Zugang bringe nicht nur zeitlichen Vorteil: Da Staus an den Schleusen vermieden bzw. reduziert werden, sinkt dort auch das Infektionsrisiko. Das elektronische Zugangsticket erleichtere auch die Kontaktfeststellung, im Fall von Infektionen kann rasch nachvollzogen werden, wer an welchem Tag mit welchen Patienten Kontakt hatte. Das erleichtere das so genannte Contact Tracing. Die Daten werden nach der gesetzlichen Behaltedauer automatisch gelöscht, so die Betreiber.