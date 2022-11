BMW kollidierte im Innviertel mit Regionalzug

Leicht angetrunken hat sich ein Innviertler am Mittwoch gegen neun Uhr hinter das Steuer seines BMWs gesetzt. Der 35-Jährige aus dem Bezirk Braunau hatte 0,32 Promille Alkohol im Blut, als er in einen unbeschrankten, aber mit Stopptafel und Andreaskreuz gesicherten Bahnübergang nahe des KTM Werks in Schalchen (Bezirk Braunau am Inn) einfuhr.

Den nahenden Regionalzug bemerkte der Lenker dabei zu spät: Trotz Vollbremsung rutschte der BMW auf die Bahngleise, wurde vom Triebwagen der Mattigtalbahn erfasst und dann auf die Fahrbahn zurückgeschleudert.

Der BMW wurde erheblich beschädigt, der Lenker blieb unverletzt. Bild: Manfred Fesl

Der Zug kam 60 Meter nach dem Zusammenstoß zum Stillstand. Der Autolenker blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt, ebenso die Triebwagenführerin und die rund 15 Insassen, teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit. Die Feuerwehren Mattighofen, Schalchen und Stallhofen rückten für die Aufräumarbeiten an.