Heute und morgen: Blutspendeaktion von drei starken Partnern in Ried

Zuletzt kamen an zwei Tagen 240 Blutspender nach Ried.

Zum bereits 14. Mal findet am Mittwoch, 18. Jänner, und Donnerstag, 19, Jänner, in den VIP-Räumlichkeiten von Fußball-Bundesligist SV Ried die gemeinsame Blutspendeaktion des Roten Kreuzes, der SV Guntamatic Ried und der Oberösterreichischen Nachrichten statt. Blut gespendet werden kann am 18. und 19. Jänner 2023, jeweils von 14.30 bis 20.30 Uhr, im Oberbank Business Club der SV Ried (Volksfestplatz 2, 4910 Ried).

Bei der 13. Auflage kamen an zwei Tagen mehr als 240 Blutspender und machten die Aktion zu einer der größten in Oberösterreich. Im vergangenen Sommer waren die Blut-Lagerstände in Österreich knapp.

Christian Dobler-Strehle (Rotes Kreuz), Rainer Wöllinger (SV Ried) und Thomas Streif (OÖN) Bild: Kimmerstorfer

"Die Lage war durchaus ernst, die Versorgung in den oberösterreichischen Krankenhäusern war jedoch dank unserer Spender zu jeder Zeit sichergestellt", sagt Werner Watzinger, kaufmännischer Direktor der Blutzentrale in Linz. Eine Blutkonserve ist 42 Tage haltbar. Auf den ersten drei Plätzen der fleißigsten Blutspender in unserem Bundesland liegen die Bezirke Rohrbach, Schärding und Ried im Innkreis.

