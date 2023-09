Blechbläser der Extraklasse bei Lions-Galakonzert

UTTENDORF. Mit der Brass Band Oberösterreich hat der Lions Club Braunau eine der renommiertesten Brassbands in Europa für sein Galakonzert in Uttendorf engagiert. Am Sonntag, 8. Oktober, wird das Orchester unter seinem Innviertler Dirigenten Günther Reisegger im Festsaal Uttendorf aufspielen. Der Erlös aus dem Konzert wird bedürftigen Menschen aus der Region, speziell im Bezirk Braunau, zugute kommen, wie die Verantwortlichen des Lions Club Braunau betonen.

In der 2002 gegründete Brass Band Oberösterreich spielen Lehrer und ehemalige Schüler des oö. Landesmusikschulwerkes sowie Orchestermusiker. Das Ensemble ist amtierender österreichischer Meister und vertritt Österreich bei der Europameisterschaft im Mai 2024 in Palanga (Litauen).

Karten für das Lions-Galakonzert in Uttendorf sind erhältlich in den Oberbank-Geschäftsstellen Braunau, Altheim, Mattighofen und Ried sowie am Gemeindeamt in Uttendorf.

