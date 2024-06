Bezirksmusikfest Maria Schmolln: Diese Kapellen sind am besten marschiert

Der Wallfahrtsort Maria Schmolln war am Wochenende ein Meer aus Trachten: 70 Musikkapellen und insgesamt 7000 Besucher nahmen das Bezirksmusikfest zum Anlass, um mit der Gastgeberin, der Ortsmusikkapelle Maria Schmolln, den 100-Jährigen zu feiern. Stabführer Thomas Helminger vom Musikverein Handenberg ist mit einem schwungvollen und makellosen Showprogramm gekommen und wurde dafür mit der höchsten Punktzahl in der höchsten Leistungsstufe belohnt. Auch die jubilierende Musikkapelle erhielt eine Auszeichnung.

Musikkapelle Handenberg Bild: martin muehlbacher

400 freiwillige Helfer waren im Einsatz, um das Riesenfest zu organisieren. "Auf diesen Zusammenhalt darf man stolz sein", sagte Bürgermeister Norbert Heller und hofft, die Gäste werden das Fest in der Schmolln in guter Erinnerung behalten. Sein Vater bestimmt, denn dieser feierte in der Wahl-Heimat seines Sohnes ein eigenes, kleines Jubiläum: Karl Heller ist seit 60 Jahren beim Musikverein Schalchen und seine allererste Marschwertung war in Maria Schmolln.

Zum Fest sind viele Ehrengäste gekommen, auch der Präsident des Blasmusikverbandes, Hermann Pumberger. Er bezeichnete die Blasmusik als "Klebstoff der Gesellschaft". Die Musik bringt uns zusammen, sagte auch Landeshauptmann Thomas Stelzer: "Musik ermöglicht jungen Leuten, in eine Gemeinschaft und in einen Freundeskreis hineinzuwachsen. Dafür danke ich euch."

33 Musikkapellen nahmen an der Marschwertung teil, 14 davon in der höchsten Leistungsstufe "E" mit einem Show-Element. Es war heuer das einzige Musikfest im Bezirk Braunau mit einer Marschwertung, üblich sind zwei. Eine Auszeichnung gibt es ab 90,01 Punkten.

Ergebnisse Marschwertung

Leistungsstufe E

Musikkapelle Franking: 90,49

Musikverein Harmonie Uttendorf: 91,02

Trachtenmusik Neukirchen: 92,26

Musikverein Roßbach: 90,40

Musikverein Höhnhart: 90,09

Ortsmusikkapelle Neukirchen: 90,62

1. Innviertler Trachtenkapelle Solinger: 91,11

Musikkapelle Geisberger Gilgenberg – Schwand: 90,62

Musikverein Polling: 91,59

Musikkapelle Pischelsdorf: 92,70

Stadtmusikkapelle Altheim: 91,64

Musikkapelle St. Pantaleon: 90,35

Musikverein Handenberg: 94,07

Ortsmusikkapelle Maria Schmolln: 92,52

Leistungsstufe D

Marktmusik Mauerkirchen: 90,10

Musikverein St. Johann: 89,22

Musikkapelle Feldkirchen: 90,63

Musikkapelle Friedburg-Lengau: 89,32

Musikkapelle Moosbach: 90,78

Musikkapelle Moosdorf: 90,83

Trachtenmusikkapelle Schneegattern: 91,98

Trachtenmusikkapelle Palting: 93,13

Trachtenmusikkapelle Kirchberg: 92,45

Trachtenmusikkapelle Weng: 91,93

Musikverein Schalchen: 89,64

Trachtenmusikkapelle Mining: 91,41

Ortsmusik Munderfing: 91,41

Trachtenmusikkapelle Perwang: 90,78

Musikverein Burgkirchen: 90,63

Musikkapelle Eggelsberg: 89,11

Trachtenmusikkapelle Geretsberg: 90,05

Trachtenkapelle Fornach: 93,07

Trachtenmusikkapelle Tarsdorf: 92,34

Autorin Marina Mayrböck Redaktion Innviertel Marina Mayrböck

