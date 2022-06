Blanke Not in Uganda: Zwei Innviertler halfen

Wenn es eine Steigerungsform von Armut gibt, dann findet man sie in Adjumani. Der Distrikt im Norden Ugandas ist der am wenigsten entwickelte Teil des ohnehin bitterarmen ostafrikanischen Landes. Hier herrschen nicht nur fünf lähmende Monate Trockenzeit. In dem Gebiet mit rund 200.0000 Einwohnern fehlt es an allem. Die Folgen des jahrelangen Krieges, der erst 2006 beendet wurde, sind noch immer allgegenwärtig. Hinzu kommt die Massenflucht aus dem benachbarten Südsudan. Mehr als 200.000 (!) sudanesische Kriegsflüchtlinge haben hier eine neue Heimat gefunden.

Für wohlstandsverwöhnte Österreicher ist diese Zentrale der blanken Not wahrlich kein Reiseziel. Dennoch haben zwei Innviertler hier freiwillig sechs Monate verbracht. Das Ehepaar Kraxberger aus Meggenhofen leistete in Adjumani von November bis Mai überlebenswichtige Entwicklungshilfe. "Eigentlich wollten wir schon mit Beginn unserer Pensionierung unsere berufliche Expertise sinnvoll zur Verfügung stellen", sagt Maria Anna Kraxberger. Doch die Corona-Pandemie verzögerte das seit Jahren geplante Familienprojekt. Und so dauerte es, bis die beiden im Vorjahr endlich als sogenannte "Senior Experts" nach Uganda aufbrechen konnten.

"Senior Experts" sind Menschen in der Pension (oder auch während eines Sabbaticals), die bereit sind, ihr Wissen und ihre Erfahrungen unentgeltlich weiterzugeben. Beworben haben sich die Kraxbergers bei der Hilfsorganisation Jugend Eine Welt, die die beiden dann zum Projekt der Medical Mission Sisters (MMS) nach Uganda vermittelte. Afrika war für sie zum Glück kein Neuland. Schon vor 40 Jahren leisteten sie in der Zentralafrikanischen Republik Entwicklungshilfe und waren daher bestens auf alle Schwierigkeiten vorbereitet.

"In der ersten Woche sind die Kinder noch weinend vor uns weggerannt", erinnert sich Maria Anna Kraxberger. Die meisten Menschen in Adjumani hatten noch nie einen Weißen gesehen. Doch die Kraxbergers wurden schnell Teil der dortigen Gemeinschaft. Ihre Hilfe zur Selbsthilfe erwies sich als kleine Erfolgsgeschichte für die nachhaltige Entwicklung der gesamten Region.

Rudolf Kraxberger etwa war für die Förderung der Landwirtschaft zuständig. Er baute mit den Bewohnern zunächst ein Glashaus, damit sie dort schon in der Trockenzeit Setzlinge züchten konnten. Dann lehrte er ihnen Anbau und Pflege unterschiedlicher Pflanzen, um die Böden nicht sinnlos auszulaugen. Die kurze Regenzeit muss in Uganda schließlich optimal genützt werden. Gilt es doch, nicht nur die eigene Lebensmittelversorgung zu sichern. Die Ernte-Überschüsse sollen am Markt ein kleines Einkommen bringen. Die Kommunikation mit den zum Teil aus verschiedenen Stämmen kommenden Menschen war zwar mühsam, aber sie funktionierte. "Ich habe Englisch gesprochen, das wurde dann oft in drei verschiedene Sprachen übersetzt", sagt Kraxberger.

Ähnlich arbeitete auch seine Frau, die als Ergotherapeutin und Gesundheitsmanagerin ihr Wissen weitergab und somit einen wichtigen Teil zu Verbesserung der regionalen Gesundheitsversorgung beitrug. Ein besonderes Anliegen war ihr dabei die bisher so gut wie nicht vorhandene Rehabilitation und Betreuung von Behinderten. "Wir haben in unserer kleinen orthopädischen Werkstatt mit ganz einfachen Mitteln auch Gehhilfen gebaut", sagt Maria Anna Kraxberger, die sich gerne an die vielen leuchtenden Augen der dankbaren Menschen in Uganda erinnert.