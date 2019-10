Bittere Niederlage! Wildcats bangen um Klassenerhalt

Mit einer 28:40-Niederlage gegen die Ravensburg Razorbacks müssen die Wildcats nun am Sonntag, 6. Oktober, bei den Schwaben zum Rückspiel antreten. In einem völlig verkorksten Spiel kamen die TSV Footballer am Ende noch mit zwölf Punkte an die Razorbacks heran und müssen nun um den Klassenerhalt zittern. Obwohl es zu Beginn eigentlich gut aussah. Die Kirchdorfer Defense stoppte zweimal den Angriff der Gäste und übte mächtig Druck aus. Doch die Wildcats Offense konnte den zweiten Drive nicht abschließen. Selbst ein Field-Goal aus 20-Yards wurde vergeben und Ravensburg konterte. Runningback Andrecus Lindley erzielte die ersten sechs Punkte vor 920 Zuschauern und mit dem anschließenden Ballbesitz zogen die Razorbacks mit einem gefangenen Pass in der Endzone auf 13:0 davon.

Völlig geschockt ging das Heimteam in das zweite Quarter und musste zusehen, wie die Gäste auf 20:0 davonzogen. Erst dann zeigte die Kirchdorfer Offense eine Reaktion: Ein langer Drive mit Alexander Braunsperger, Phillip Kodalle und einem gefangenen Pass in der Endzone von Klaus Fischer sorgte für den 7:20-Anschluss. Für die Halftimeshow zeichneten sich wieder die Beasty Ladies aus Braunau verantwortlich, ehe das Drama auf dem Rasen weiterging. Eine Interception von Rex Dausin brachte Ravensburg wieder in Ballbesitz, doch die Defense von Kirchdorf hielt. Ein guter Drive von Quarterback Rex Dausin mit Pässen auf Erik Achmüller und Final auf Klaus Fischer zum Touchdown sorgte für das 14:20 und Kirchdorf schien wieder im Spiel. Doch dann zogen die Gäste auf 14:40 davon.

Die Wildcats Fans waren geschockt und die mitgereisten Anhänger der Razorbacks feierten. Doch Kirchdorf kam noch einmal. Alexander Braunsperger erzielte mit einem Lauf das 21:40 (PAT Dasar). Im letzten Viertel war es wieder eine tolle Angriffsserie mit Pässen von Dausin auf Christoph Sass. Eine entscheidende Situation war ein First Down im vierten Versuch auf Lukas Anzeneder an der 10-Yard-Linie des Gegners und ein Pass in die Endzone auf Klaus Fischer stellte das Ergebnis auf 28:40. Punkte, die sich im Rückspiel noch als wichtig erweisen können. Headcoach Christoph Riener hatte in einer ungewöhnlich kurzen Abschlussansprache die Arroganz seines Teams kritisiert und eines klar gestellt: "In einem Footballspiel hat es noch nie einen Sieger in der Halbzeit gegeben. Für uns ist jetzt Halbzeit und am 6. Oktober spielen wir die zweite Hälfte der Partie in Ravensburg". Damit entließ er sein Team in die kommenden Trainingseinheiten – mit der Zuversicht, die Liga zu halten.