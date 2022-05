Bittere 0:6-Niederlage für die Wikinger in Graz

Über die Jungen Wikinger "drübergefegt" sind die Amateure von Bundesligist Sturm Graz am vergangenen Freitag. Die 0:6-Niederlage war fast so etwas wie ein Lehrspiel der Grazer. Die Union Gurten hat scheinbar das Siegen verlernt. Bei Tabellennachzügler FC Wels reichte es nur zu einem mageren 2:2-Unentschieden.

Das einzige Innviertler Team, das sich über einen Sieg freuen konnte, war die SPG Friedburg/P. in der OÖ-Liga. Die Pessentheiner-Schützlinge setzten sich im Heimspiel gegen Pregarten knapp, aber völlig verdient mit 2:1 durch.

Rieder diesmal völlig chancenlos

Die Favoritenrolle war im Spiel SK Sturm Amateure gegen die Jungen Wikinger klar. Dass die Grazer dieser Rolle allerdings so eindrucksvoll gerecht wurden, überraschte doch ein wenig. Die Rieder wurden vom "Aufstiegskandidaten Nummer eins" regelrecht an die Wand gespielt. Der Torreigen begann bereits in der sechsten Spielminute. Die Wikinger konnten dann den Schwung der Heimischen etwas herausnehmen, aber in der 28. Minute erzielte Philipp Huspek bereits das 2:0 für Sturm. In dieser Tonart ging es weiter, das dritte Tor, erzielt durch Martin Krienzer, fiel schon in der 34. Minute. Auch die zweite Halbzeit verlief einseitig, die Grazer schraubten das Ergebnis noch auf 6:0 hoch. Ein schwarzer Tag für die Wikinger.

Drittes Remis von Gurten

Gurten musste sich im Spiel beim Drittletzten FC Wels mit einem Punkt begnügen. Die Heimischen gingen zweimal in Führung. Gurten konnte zwar immer innerhalb weniger Minuten ausgleichen, hatte auch noch etliche sehr gute Chancen, unter anderem einen Lattenschuss von Fabian Wimmleitner, der dem Welser Keeper Sadin Hamzic direkt in die Hände sprang.

Der Tabellendritte hat momentan vor dem Tor nicht mehr ganz die Kaltschnäuzigkeit der vergangenen siegreichen Wochen. "Es war ein rassiges Derby, geprägt von vielen Fouls. Leider waren die Tore der Welser verspätete Ostergeschenke von uns", resümierte Gurtens sportlicher Leiter Franz Reisegger.

Endlich wieder ein Sieg

Nach einigen schwachen Partien in den vergangenen Wochen meldete sich die SPG Friedburg/Pöndorf im Heimspiel gegen Pregarten wieder eindrucksvoll zurück. Die Heimischen dominierten die Partie, waren in der ersten Spielhälfte allerdings bei der Chancenverwertung äußerst inkonsequent. Das rächte sich in der 21. Minute mit der Gästeführung. Friedburg legte im zweiten Spielabschnitt ein Schäuferl Offensivkraft nach, in der 54. Minute gelang Routinier Ernst Öbster mit einem Schuss ins kurze Eck der Ausgleich. Der Siegestreffer fiel dann in der 65. Minute durch Manuel Klausner. (jsz)