Bittere 0:6-Niederlage für die Gladiators Ried

Am vergangenen Wochenende empfingen die Rieder die BSK Ravens aus Bischofshofen im Klaus-Roitinger-Stadion. Die Gladiators mit Headcoach Raffael Gruber mussten sich den Gästen mit 0:6 geschlagen geben. Den einzigen erfolgreichen Angriff des Spiels schafften die Ravens im zweiten Viertel. Ansonsten beherrschten die Verteidigungsreihen der beiden Mannschaften die Begegnung.

Offensiv schafften es die Gladiators, bei denen aktuell rund 20 Spieler verletzungsbedingt ausfallen, nicht in die Nähe der Endzone. Damit warten die Rieder nach zwei verlorenen Spielen noch immer auf ein Erfolgserlebnis in der Offensive. In der ersten Runde unterlagen die Gladiators in Wels glatt mit 0:28. "Leider haben wir das, was wir uns vorgenommen haben, nicht umsetzen können. Wir haben jetzt nicht viel Zeit, an unserem Spiel zu arbeiten", steht auf der Homepage der Gladiators.

Das nächste Heimspiel gegen die Styrian Reavers findet bereits am kommenden Samstag, 8. April, statt. Beginn ist um 14 Uhr.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper