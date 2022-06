Bischofsvisite im Bezirk Braunau mit vielen Möglichkeiten zum Gespräch

Eigentlich für den Herbst 2020 vorgesehen, musste die geplante Visitation des Bezirks Braunau durch den Bischof bedingt durch die Corona-Pandemie verschoben werden: Nun ist es so weit, Bischof Manfred Scheuer und weitere Vertreter der Diözensanleitung – Generalvikar Severin Lederhilger, Bischofsvikar Wilhelm Vieböck und Brigitte Gruber-Aichberger – besuchen den Bezirk Braunau von 26. Juni bis 3. Juli.

Ziel ist, mit vielen Menschen ins Gespräch zu kommen und das Leben in den Pfarren und den verschiedenen kirchlichen Einrichtungen und Gruppen kennenzulernen. Das Dekanat Braunau gehört zu jenen fünf Pionierpfarren, die im Herbst den zweijährigen begleiteten Übergangsprozess vom Dekanat zur zukünftigen Pfarre begonnen haben. Bei der Visitation gibt es auch eine Reihe an öffentlichen Veranstaltungen.

Die Veranstaltungen im Überblick

26. Juni (Sonntag): Ab 10 Uhr Eröffnungsgottesdienst in der Pfarrkirche Braunau-St. Stephan und Möglichkeit zur Begegnung mit Bischof Manfred Scheuer. Ebenfalls ab 10 Uhr Gottesdienst in der Pfarrkirche Mining und Möglichkeit zur Begegnung im Pfarrheim mit Generalvikar Severin Lederhilger. Ab 10.30 Uhr versammelt ein Gottesdienst zum Patrozinium in der Pfarrkirche Handenberg mit Bischofsvikar Wilhelm Vieböck.

27. Juni: Ab 15 Uhr Gottesdienst mit Krankensalbung im Bezirksseniorenzentrum Braunau mit dem Bischof; ab 20 Uhr ein Informations- und Begegnungsabend zum Thema "Pionierpfarre Braunau" speziell für alle Pfarrgemeinderäte mit allen Visitatoren.

28. Juni: Ab 15 Uhr Gottesdienst und Begegnung im Altenheim der Diakonie in Mauerkirchen mit Lederhilger; ab 19 Uhr Gottesdienst in der Pfarrkirche Neukirchen mit dem Bischof.

29. Juni: Ab 18.30 Uhr Gottesdienst mit Feier des Patroziniums in der Pfarrkirche St. Peter am Hart mit dem Bischof; ab 19 Uhr Gottesdienst mit Feier des Patroziniums in der Pfarrkirche Überackern mit Generalvikar Lederhilger.

30. Juni: Von 9 bis 11 Uhr Begegnung auf dem Wochenmarkt in Mauerkirchen mit Bischofsvikar Wilhelm Vieböck und Dechant Gert Smetanig; ab 18 Uhr gemeinsamer Gottesdienst der Pfarren Gilgenberg, Schwand und Überackern in der Pfarrkirche Gilgenberg mit dem Bischof; ab 18.30 Uhr Gottesdienst in der Pfarrkirche Mauerkirchen mit Bischofsvikar Vieböck.

1. Juli: Ab 8 Uhr Gottesdienst in der Filialkirche Braunau-Haselbach, von 12 bis 15 Uhr Begegnung auf dem Braunauer Bauernmarkt mit dem Bischof; ab 15 Uhr Zaubershow von "Magic Priest" Gert Smetanig für Ministranten im Pfarrsaal Mauerkirchen; ab 17.30 Uhr Begegnung in der Pfarre St. Franziskus, anschließend Gottesdienst mit Vieböck; ab 19.30 Uhr "Abend der Barmherzigkeit" in der Pfarrkirche Braunau-Maria Königin mit dem Bischof; ab 20 Uhr Treffen der liturgischen Dienste samt Vortrag von Franz Kogler vom Bibelwerk Linz.

2. Juli: Ab 9 Uhr Frühschoppen der Katholischen Männer- bzw. Frauenbewegung in der Pfarre Braunau-Ranshofen mit Bischofsvikar Vieböck; ab 19 Uhr Ökumene-Veranstaltung mit evangelischen, orthodoxen und freikirchlichen Christen – Vesper und Austausch in der evangelischen Kirche Braunau mit Bischof Scheuer; ab 19 Uhr Gottesdienst in der Pfarrkirche Braunau-Ranshofen mit dem Generalvikar; ab 19 Uhr Gottesdienst in der Pfarrkirche Schwand mit dem Bischofsvikar.

3. Juli: Ab 10 Uhr Abschlussgottesdienst und Begegnung in der Mehrzweckhalle Burgkirchen mit allen Visitatoren.