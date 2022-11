Ziel ist, zwischen 13. und 20. November vielen Menschen in der Region zu begegnen und das Leben in den Pfarren und den verschiedenen kirchlichen Einrichtungen bzw. Gruppen kennenzulernen. Die Visitatoren treffen unter anderem Caritas-Teams, Seelsorgeteams, Pfarrgemeinderäte, Vertreter des Katholischen Bildungswerks, Kirchenmusiker und Mesner. Geplant sind zudem Besuche in Kindergärten und Schulen, bei Ministranten und der Jungschar sowie bei Senioren, Bürgermeistern und Landwirten. Neben diesen