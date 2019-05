Bis Mitte August hält kein Zug mehr in Wernstein

Um den Umbau der Lindenbachbrücke sowie die Errichtung des Personendurchgangs in der Schulstraße effektiv und sicher erledigen zu können, werden bis 13. August keine Züge am Bahnhof Wernstein halten. Ein Schienenersatzverkehr zwischen Schärding und Wernstein ist bereits eingerichtet.

Der Bahnhof wird seit 2018 umfassend modernisiert. ÖBB, Land OÖ und Gemeinde investieren 43,9 Millionen Euro in die Errichtung eines barrierefreien Bahnhofes mit einer neuen Haltestelle, neuen Bahnsteigen und einem Personendurchgang. Zusätzlich werden drei Eisenbahnkreuzungen aufgelassen sowie zwei Brücken errichtet.

Seit Mitte April ist bereits ein wesentlicher Meilenstein geschafft: Die Unterführung Wernstein Süd konnte für den Straßenverkehr freigegeben werden. Die Wartezeit am Schranken beziehungsweise die Umleitungen der vergangenen Monate gehören somit der Vergangenheit an.

Weiterer großer Schritt im Juli

Nun liegt der Fokus auf dem Umbau der Lindenbachbrücke und der Errichtung des Personendurchgangs in der Schulstraße. Im Juli ist der Einschub der Lindenbachbrücke geplant – ein weiterer großer Schritt bei den Bauarbeiten. Von 15. bis 25. Juli ist dafür die Strecke zwischen Schärding und Passau komplett gesperrt. Alle Züge werden im Schienenersatzverkehr geführt, auch die Fernverkehrszüge.

Die Anbindung an die Züge der Passauerbahn erfolgt für beide Fahrtrichtungen im Bahnhof Schärding. Die Bushaltestelle des Schienenersatzverkehrs befindet sich sowohl in Schärding als auch in Wernstein jeweils am Bahnhofsvorplatz. Ticketkauf ist in den Bussen nur eingeschränkt möglich.