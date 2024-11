Bionik-Absolventen sind gefragt, HTL Braunau modernisiert Schwerpunkt

BRAUNAU. Die HTL Braunau überarbeitet einen ihrer schulautonomen Schwerpunkte: Ab dem Schuljahr 25/26 wird aus dem bisherigen "Bionik"-Zweig der modernisierte Schwerpunkt "Bionics and Bioengineering".

Ziel der Neuausrichtung ist es, Schüler noch gezielter auf die Anforderungen wachsender Zukunftsbranchen wie Biotechnologie, Umwelttechnik und biomedizinische Ingenieurwissenschaften vorzubereiten. "Unsere Schüler erwartet ein breites Spektrum interdisziplinärer Themen, die Ingenieurwissenschaften und biologische Systeme verbinden", sagt Max Mayr, Abteilungsvorstand der HTL Braunau.

Neben den Grundlagen in Chemie, Physik und Bionik werden neue Inhalte aus der Biotechnologie und dem Bioengineering integriert: Themen wie die Entwicklung biomedizinischer Geräte, die biotechnologische Produktion oder die Arbeit mit Mikroorganismen, z. B. zur Abfallverwertung von Mikroplastik. Die Schüler lernen zudem, Bioreaktoren zu nutzen, um biologische Makromoleküle wie Proteine oder Enzyme herzustellen. Ein Schwerpunkt liegt auf modernen Verfahren wie der DNA-Analyse, Genklonierung und molekularen Analysemethoden, die stark nachgefragt werden.

Laut Mayr stellt diese Vertiefung sicher, dass Absolventen den Anforderungen der Industrie gerecht werden. Die Anpassung des Curriculums sei notwendig geworden, um mit den rasanten technologischen Entwicklungen Schritt zu halten, so die HTL. "Gerade in Biotechnologie und Umwelttechnik ändern sich die Anforderungen ständig."

Die Relevanz dieser Ausbildung werde durch eine hohe Nachfrage nach Absolventen unterstrichen. Viele fänden Anstellungen in der Elektronik- und IT-Branche oder in den Laboren von Unternehmen in der Region Oberösterreich, die als Zentrum für Biotechnologie und Umwelttechnik gelte, so die HTL. Der schulautonome Schwerpunkt Bionik sei auch durch zahlreiche preisgekrönte Projekte ausgezeichnet: Von den 73 prämierten Projekten der HTL Braunau bei "Jugend Innovativ" stammten 43 aus dem Schwerpunkt Umweltmesstechnik/Bionik.

Weitere Erfolge gab es beim "EU Contest for Young Scientists", drei Projekte wurden auf der I-SWEEEP in den USA und fünf auf der Nürnberger Messe für Innovationen IENA präsentiert. 45 Prozent der Bionik-Schüler der HTL Braunau schlossen ihre Matura mit Auszeichnung oder gutem Erfolg ab.

Der Schwerpunkt richtet sich besonders an Schüler mit Interesse an Biologie, Chemie und Technik. "Wir sind stolz auf das Erreichte und freuen uns, mit ‚Bionics and Bioengineering‘ die nächste Erfolgsgeschichte zu schreiben", so Direktorin Gerda Schneeberger. Alle Informationen zum neuen Lehrplan gibt es am Tag der offenen Tür der HTL Braunau am Freitag, 6. Dezember, von 13 bis 19 Uhr.

